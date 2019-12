»Patienter med skizofreni er klart den patientgruppe, hvor jeg mærker, at ulighed i sundhed er størst«

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Jeg arbejder i Region Hovedstadens psykiatri på Psykiatrisk Center Ballerup. Vi har tre lukkede og to åbne afsnit, et ældrepsykiatrisk afsnit, specialfunktionen for spiseforstyrrelser og traumatiserede flygtninge samt døvepsykiatrien. Det er nok så bredt, som det bliver.« Hvad er ulighed i sundhed for dig? »Ulighed i sundhed handler om, at ressourcerne af forskellige årsager ikke […]