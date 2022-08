Prioritér diabetesteknologi som led i teknologisatsning

Diabetesforeningen: Ændring i insulintilskud bekymrer personer med diabetes

Det er vigtigt for en god behandling af de flere og flere danskere, der lever med diabetes, at der er let adgang til at sammensætte den bedst mulige medicinske behandling for den enkelte. Hvis et forslag om at ændre på tilskud til insulinprodukter bliver til virkelighed, kan det begrænse valgmulighederne.