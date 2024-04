Pilotstudie viser potentiale i tidsbegrænset spisevindue til personer med type 2-diabetes

Det er notorisk svært at holde folk fast i diæter, men inden for de seneste år er der set gode resultater med tidsbegrænsede spisevinduer. Nu viser et dansk pilotstudie, at tilgangen måske skal have en plads i behandlingen af personer med type 2-diabetes.