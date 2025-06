I en tid hvor debatten om integration af psykiatri og somatik let kan komme til at handle om organisering og struktur, skal vi huske, hvem vi gør det for: Mennesker med psykisk sygdom og samtidig fysisk sygdom, som ikke må blive tabt i et opdelt sundhedsvæsen.

I sundhedsvæsenet har vi de seneste år fokuseret meget på at specialisere os, og det har givet gode resultater inden for f.eks. kræftbehandlingen. Men måske har fokus på specialisering også medført, at vi undervejs har mistet blikket på det hele menneske.

En organisatorisk integration af psykiatri og somatik er en anledning til at få det blik tilbage. Og det er en god ting. Men vi skal forpligte os selv på mere end det.

Vi tror på, at det er mindst lige så vigtigt med en faglig integration af de to områder. Hvor læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale samarbejder og arbejder på tværs. Hvor de har kendskab og forståelse til både somatik og psykiatri, og hvordan de to områder påvirker hinanden indbyrdes.

For vi kan se, at det virker for de mennesker, det handler om: Patienterne.

Fusionsklinikken som vellykket pilotprojekt

I Region Sjælland fusionerer psykiatrien og de somatiske sygehuse fra 2026. Men en vellykket fusion kræver mere end at ændre på strukturen. Der skal mod til at tænke nyt og tæt samarbejde mellem fagligheder.

Fusionsklinikken i Region Sjælland er et godt eksempel på en sammenhængende behandling, der går skridtet videre end det, som sundhedsreformen efterspørger.

Med Fusionsklinikken har vi et virkningsfuldt bud på fremtidens behandling

Fusionsklinikken blev skabt til mennesker, der lever med svær psykisk sygdom som f.eks. skizofreni og dårligt reguleret diabetes. At have svær psykisk sygdom og diabetes kan skabe en ond cirkel, hvor en dårligt behandlet diabetes forværrer den psykiske sygdom, som igen gør det mere vanskeligt at få styr på blodsukkeret. For denne patientgruppe bliver de opdelte sundhedstilbud en barriere.

I Fusionsklinikken samles behandlingen ét sted. Ikke kun på samme hospital, men i samme afdeling, hvor personalet kender og anerkender begge sygdommes indbyrdes påvirkning. Resultatet er et mere stabilt blodsukker, færre indlæggelser og en bedre psykisk tilstand.

I Fusionsklinikken har endokrinologer og psykiatere måttet lære at lave fælles behandlingsplaner. Det kræver gensidig respekt, fælles ledelse og, ja – tid. Det kræver, at vi har plads til at have tværfaglige drøftelser om medicininteraktioner, behandlingsstrategier og mål. Men resultatet er, at patienterne får én samlet plan – og én samlet indsats.

Fremtidens behandling er sammenhængende

Fusionsklinikken startede som et pilotprojekt, men bliver nu et tilbud til klinikkens målgruppe i hele Region Sjælland – og et billede på det sundhedsvæsen, vi bør stræbe efter: bæredygtigt, menneskeligt og sammenhængende.

Og vi må ikke stoppe her. Vi skal med fusionen kigge på, hvordan vi kan udbrede modellen med integration af både organisation, ledelse og ikke mindst faglighed til andre patientgrupper med samtidige psykiske og somatiske sygdomme – ikke kun diabetes. Det giver god mening, når vi ved, at mennesker med psykisk sygdom har markant højere dødelighed af f.eks. hjerte-kar-sygdomme.

Sundhedsreformen giver os ikke valget, for her er det en bunden opgave at integrere psykiatri og somatik. Men vi vælger selv hvordan. Med Fusionsklinikken har vi et virkningsfuldt bud på fremtidens behandling. Det fungerer for patienterne, det giver mening for medarbejderne, og det er økonomisk ansvarligt.

Derfor siger vi: Lad os gå endnu længere. Fusionen af psykiatri og somatik skal ikke kun udleves i organisationsdiagrammer. Den skal leve i praksis, hvor patienterne er. Vores erfaring viser, at det kan vi.