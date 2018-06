Den skotske patient

Mens Danmark fortsat venter på et udspil fra regeringen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, tog Skotland i 2016 skridtet til den største nationale sundheds- og socialreform i 70 år og arbejder fortsat på at få konstruktionen til at fungere. Det er en vanskelig opgave at integrere opgaverne i hospitals- og primærsektoren under én fælles organisation og ledelse, som også omfatter kommunernes sundheds- opgaver.