Lose: Sundhedsvæsenet skal sættes fri

Regionernes formand vil have en kulturændring i styringen af sundhedsvæsenet. Afskeden med to procent-kravet skal gøres permanent, og fokus skal flyttes fra incitamenter til indhold, lyder det fra Stephanie Lose som optakt til økonomiforhandlingerne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De instrumenter, der bruges til at styre sundhedsvæsenet, skal ikke bare ændres. Der skal en egentlig kulturændring til. Det siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), der har brugt den seneste tid på at studere to centrale rapporter om styringen af sundhedsvæsenet, som blev offentliggjort i sidste uge, og for hende er konklusionen klar: »Der […]