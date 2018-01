Borgere i Odden vil forvandle børnehave til lægehus

Borgerforening i Odden har samlet 270.000 kr. ind til ejendom, der skal renoveres for bl.a. at huse en praktiserende læge og et kommunalt sygeplejecenter.

En gammel børnehave i Odden bliver forhåbentligt forvandlet til en lægeklinik, et sygeplejecenter og fitness-lokaler inden længe. Det er målet for en borgergruppe, der håber på at styrke lokalsamfundet med et nyrenoveret sundhedshus, der indtil videre er blevet støttet med 270.000 kr. fra borgere og virksomheder. En af ophavsmændene til initiativet er pensionist Jørgen Revsbech, […]