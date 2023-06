Over de seneste år har regionerne overtaget lægevagten i Østdanmark, mens ansvaret for nattevagterne i resten af landet også gradvist føjes til bunken i løbet af 2024. Den slags nye opgaver kræver arbejdskraft. Derfor har Danske Regioner netop sat blæk på en ny national aftale med Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger (FAS), der skal gøre det både lettere og mere attraktivt for lægerne at tage arbejde i lægevagten. Og det vækker glæde hos de to fagforeninger. »Overordnet set mener...