Sygdommene Werner syndrom, Nijmegen breakage syndrom og Ataxia-telangiectasia er alle kendetegnet ved, at de giver symptomer på tidlig alderdom, for eksempel gråt hår, rynker og tab af fedtvæv. Der findes allerede i dag hæmmere af PLK1, så måske skal nogen overveje, om man ikke burde designe et klinisk forsøg til at se på, om denne form for hæmmere kan gøre noget for patienter med sarkomer Morten Scheibye-Knudsen, lektor og forskningsleder, Center for Sund Aldring KU. Kendetegnet for sygdommene er også,...