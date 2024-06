På Rigshospitalets Fase 1 Enhed tester lægerne og forskerne i øjeblikket en helt ny type lægemiddel til behandling af kræft.

Lægemidlet, der hedder BI-1808-01, binder til TNF receptor 2 og blokerer dermed for interaktionen med TNF-alfa, der er en vigtig komponent i immunforsvaret.

Formålet med lægemidlet er at hæmme de regulatoriske T-celler og opformere CD8-positive immunceller i tumorer og derved øge immunforsvarets angreb på tumorcellerne.

Nu viser de første kliniske resultater med lægemidlet, at det rummer et ret interessant potentiale.

Egentlig er det meningen, at BI-1808-01 skal kombineres med andre former for kræftbehandling, men allerede som monoterapi og til allerede tungt behandlede patienter har forskerne og lægerne set effekt.

»Det er et rigtig flot første skridt. Mine forventninger var, at vi først ville se respons, når vi kombinerede lægemidlet med en anden immunterapi. Vi havde med BI-1808-01 som monoterapi håbet på at se en sygdomsstabilisering, men vi havde ikke forventet at se et respons allerede her hos patienter, der er uden andre behandlingsmuligheder,« fortæller en af forskerne bag forsøget med BI-1808-01, overlæge, klinisk lektor og leder af Fase 1 Enheden på Rigshospitalet Kristoffer Staal Rohrberg.

Kristoffer Staal Rohrberg har netop præsenteret de nye data på den årlige kongres for American Society for Clinical Oncology (ASCO).

Veltolereret behandling

I fase 1-studiet med BI-1808-01 har lidt over 20 patienter med forskellige former for kræft fået behandlingen med lægemidlet.

ASCO 2024:

Find alle vores artikler fra dækningen af årets ASCO her.

Patienterne havde fået stillet en diagnose med blandt andet solide tumorer eller T-celle lymfomer, herunder kutane T-celle lymfomer.

Studiet er et såkaldt dosis-eskalationsstudie, hvori lægerne først og fremmest skal finde ud af, hvor meget af lægemidlet patienterne kan tåle.

Derfor startede de første patienterne i behandling med 25 mg og derefter øgedes dosis langsomt i efterfølgende patienter op til 1.000 mg.

Det primære endepunkt i studiet var at finde dosis og bivirkninger, men lægerne havde naturligvis også et øje for, om patienterne oplevede nogen effekt af behandlingen.

»Ser man på de primære endepunkter i studiet, så finder vi, at vi kan behandle patienter med 1.000 mg, og at bivirkningerne er meget få og med ingen i grad tre eller derover. Det er dermed et meget veltolereret stof, og den anbefalede dosis til de næste forsøg med BI-1808-01 vil være 1.000 mg hver tredje uge,« forklarer Kristoffer Staal Rohrberg.

Tre patienter opnåede respons

Kristoffer Staal Rohrberg fortæller desuden, at det interessante i data også er, at tre patienter allerede har haft et respons på behandlingen. En af dem havde det endda allerede på den næstlaveste dosis af BI-1808-01.

Overlægen uddyber, at patienterne allerede var meget tungt behandlede, og at der derfor ikke så ofte er respons på en ny behandling i et fase 1 studie.

Ikke desto mindre havde én patient et endnu ubekræftet komplet respons.

Én patient havde indledningsvist progression og senere respons.

Én patient havde skrumpning af tumor, men endnu ikke nok til at blive klassificeret som et respons.

»Man skal huske på, at alternativet for disse patienter var ingen behandling og sikker vækst af sygdom. Derfor er det ret imponerende, at en patient måske har opnået et komplet respons,« siger Kristoffer Staal Rohrberg.

Kristoffer Staal Rohrberg fortæller, at det næste skrid med BI-1808-01 nu bliver at undersøge det i kombination med pembrolizumab.

Dette studie skal også foregå på Fase 1 Enheden.

»Jeg forventer, at vi ved kombinationen måske ser endnu større effekt,« siger Kristoffer Staal Rohrberg.