Der bør ikke være forskel mellem kønnene. Det gælder især inden for adgang til sundhedsydelser, men netop derfor er der behov for i højere grad at adressere, at der er forskel mellem kønnene. Det fortæller overlæge, professor og forhenværende mangeårig formand for Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) Michael Borre fra Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital. Til maj er Michael Borre faglig ordstyrer på Dagens Medicins konference om netop køn og kræft, og om hvorfor det er så vigtigt, at vi inden for det...