Til daglig er Lone Kjeld Petersen overlæge og professor ved Gynækologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, men fra 1. marts skal hun som nyudnævnt adjungerede professor styrke den kliniske forskning i screening for livmoderhalskræft ved Universitetsklinik for Kræftscreening på Regionshospitalet Randers. I en årrække har Lone Kjeld Petersen forsket i diagnostik og behandling af forstadier til livmoderhalskræft. Med udnævnelsen af hende som adjungeret professor styrker Universitetsklinik for Kræftscreening sin forskning inden for screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, særligt omkring den...