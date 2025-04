Kim Theilgaard-Mönch kan snart skrive endnu en titel på CV’et. Fra 1. september 2025 kan han kalde sig klinisk professor i hæmatologi ved Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ved SDU. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Til daglig er Kim Theilgaard-Mönch overlæge i hæmatologi forskningsgruppeleder og lektor ved Rigshospitalets Klinik for Blodsygdomme, Finsenlaboratoriet samt Biotech Research and Innovation Center ved Københavns Universitet. Kim Theilgaard-Mönch forskningsområde fokuserer på akut myeloid leukæmi (AML), en aggressiv og livstruende form for blodkræft med meget...