1. juni bliver Pernille Tanggaard Andersen ny institutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST). Hun er professor og forskningsleder i sundhedsfremme og sundhedssociologi og har i de seneste 15 år forsket i social ulighed i sundhed. For tre måneder siden blev hun udpeget til at være campusleder for Syddansk Universitet i Esbjerg. Men da muligheden for at blive institutleder dukkede op, var hun ikke i tvivl: »Jeg har virkelig været glad for mine kolleger og min tid i Esbjerg, men da...