Efter to år som chefsygeplejerske i Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital skal Alice Linderoth nu være chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers ved Kirurgisk Fælles Afdeling. Det skriver Regionshospitalet Randers i en pressemeddelelse. Alice Linderoth kommer med 12 års erfaring fra akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt. Først som akutsygeplejerske og klinisk vejleder, senere som funktionsleder og sidst afdelingssygeplejerske. Som chefsygeplejerske på Kirurgisk Fællesafdeling kommer Alice Linderoth til at stifte bekendtskab med et nyt speciale, og hun glæder sig til at lære det...