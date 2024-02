Regionshospitalet Randers har fundet sin nye hospitalsdirektør. Det bliver Henrik Larsen, der siden 2013 har været hospitalsdirektør for Regionshospitalet Nordjylland, der fra 1. april skal være ny hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers. Han overtager posten fra Jonas Dahl, der sidste år stoppede på posten for at blive regionsdirektør. Henrik Larsen blev valgt mellem 19 kandidater. Han ser også frem til at starte i sin nye stilling. »Jeg har gennem en årrække fulgt Regionshospitalet Randers fra sidelinjen, sådan som en kollega nu...