Pernille Tanggaard Andersen, er ny campusleder på Syddansk Universitet i Esbjerg. Hun har været viceinstitutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning i et par år og er professor og forskningsleder for Sundhedsfremme ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Institut for Sundhedstjenesteforskning, på Syddansk Universitet (SDU). Det skriver SDU i en pressemeddelelse. »Jeg ser frem til at videreføre samarbejdet internt på tværs af SDU Esbjerg og eksternt til erhvervslivet, UC syd, Esbjerg og Grindsted Sygehus og andre lokale aktører. Og så står SDU Esbjerg...