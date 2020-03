Regeringens grænselukning er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for mere vidtgående skridt for at undgå skrækscenariet fra Norditalien, mener overlæge. Formand for intensivlægerne forstår bekymringen.

Der er behov for mere vidtgående tiltag for at bremse spredningen af coronavirus, end det som statsminister Mette Frederiksen (S) i går, tirsdag den 17. marts, præsenterede.

Det mener overlæge Arash Afshari, der er overlæge på Anæstesi- og operationsklinikken på Rigshospitalet:

»Jeg er overbevist om, at man skal gå lige så drastisk til værks som i Sydkorea og Østrig med restriktioner på antal mennesker, der bør være sammen – maksimalt fem – og en bøde for at gå ud unødigt. Vi skal have total lock-down inklusiv overvejelser om at lukke Storebælt,« skriver han i en mail til Dagens Medicin og fortsætter:

»Det kan ikke gå stærkt nok.«

Det er Arash Afshari, der sammen med kollegerne på Rigshospitalet kommer til at behandle de mest syge patienter, når spredningen af coronavirus om et par uger forventes at nå sit højdepunkt i Danmark.

Bakker op om grænselukning

Arash Afshari bakker fuldt op om regeringens lukning af grænserne. Men det er altså ikke nok, hvis man skal bryde smittekæderne og forsinke spredningen, mener han:

»Hvis man lukker grænserne, som jeg i øvrigt bakker fuldt op om, bør man gå ‘all in’ for, at det skal have en mening. Time is of essence. Det ved man hos WHO fra Ebola-udbrud i Afrika. Der er ikke tid til at diskutere evidens,« skriver han videre.

Arash Afshari har skrevet en ph.d. i evidensbaseret medicin og epidemiologi. Men alligevel føler han sig på bar bund. Han påpeger, at vi som samfund står på ukendt grund. Selvom der ikke findes evidens for effekterne af et egentligt lockdown, er det ikke ensbetydende med, at evidensen ikke er til stede. Den er bare ikke produceret endnu:

»Man bør være opmærksom på, at en seriøs lock-down i Kina har hindret spredning til Shanghai og Beijing. Vi er lige nu i gang med at lave verdens første epidemiologiske studie, hvor vi sammenligner de forskellige landes strategier. Det er vigtigt, at vi ikke gør tingene halvhjertet,« skriver han.

»Uudholdeligt at tænke på«

Joachim Hoffmann Pedersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv, som repræsenterer den faggruppe af læger, der de næste uge kommer til at stå i frontlinjen, forstår bekymringen hos Arash Afshari.

»Vores ultimative frygt er, at vi kommer til at stå i en situation, hvor vi skal vælge mellem forskellige patienter. Vi er vant til at skulle prioritere med de ressourcer, vi har, men helt at skulle fravælge behandling på grund af ressourcer, er vi ikke vant til. Det scenarie vil vi som læger meget gerne undgå, for det er næsten uudholdeligt at tænke på,« siger Joachim Hoffmann.

Han understreger, at han ikke er ekspert i virologi, men han støtter op om alle de tiltag, der kan bryde smittekæderne i vores samfund.

»Alt, hvad der kan bidrage til, at vi kan undgå, at vi får et norditaliensk scenarie, hilser jeg velkommen,« siger Joachim Hoffmann Pedersen.