Der er flere tal, der går i den forkerte retning, når det kommer til danskernes sundhed. Det viser undersøgelsen ‘Danskernes sundhed 2023’, som Statens Institut for Folkesundhed har udført. Resultatet for undersøgelsen er bekymrende, mener enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø: »Vi er fortsat bekymrede for den høje mistrivsel, der er blandt unge kvinder. Vi ved, at dårlig trivsel kan have betydning for sundheden og for unges tilknytning til arbejdsmarkedet, men vi har brug for mere viden om hvad den lave...