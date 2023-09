Mere end to år i bunken: Alexandre venter fortsat på at få sin ansøgning om dansk autorisation taget under behandling

Det vakte politisk forargelse, da Dagens Medicin for et år siden skrev, at Styrelsen for Patientsikkerhed er 22 måneder om at tage ikke-EU-lægers ansøgninger om dansk autorisation under behandling. Èt år efter er ventetiden blot steget yderligere. Hverken styrelsen eller Sundhedsministeriet har ønsket at stille op til interview.