Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har godkendt, at staten kan destruere sit lager af lægemidlerne Lagevrio og Paxlovid, som blev indkøbt under coronapandemien. Det fremgår af et orienteringsbrev til Folketingets Sundhedsudvalg, skriver Frihedsbrevet. Lægemidlerne, som blev købt i 2021 og 2022, kostede staten 450 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har undersøgt mulighederne for at anvende lægemidlerne på anden vis end at destruere dem. I den forbindelse er ministeriet kommet frem til, at der ikke har været mulighed for »holdbarhedsforlængelse, donation, ompakning,...