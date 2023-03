Snart er det slut med at blive PCR-testet for corona i de offentlige testcentre. Alle covid-19-testcentre skal lukkes senest 31. marts i år. Det har regeringen besluttet på baggrund af sundhedsmyndighedernes faglige vurdering. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Det betyder, at det kun vil være muligt at blive PCR-testet, hvis en læge vurderer, at det er nødvendigt. Har man brug for en PCR-test i forbindelse med en ferie eller arbejde, skal man derfor hen til de private...