Tal fra de italienske myndigheder viser, at 8,7 pct af de smittede i Italien er sundhedspersoner.

Personalet i det danske sundhedsvæsen vil i de næste uger være særligt udsatte for coronasmitte, og de første eksempler er allerede set herhjemme på plejehjem, almen praksis og hospitaler.

De syge sundhedspersoner udgør ifølge Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, kernen i myndighederne og politikernes store respekt for coronavirus. For hvad gør vi som samfund, når dem, der skal passe kritisk syge, selv bliver syge:

»Hvis de ansatte i sundhedsvæsenet bliver syge, så er vi virkelig på den. For lige nu stiger antallet af syge patienter, der skal reddes af sundhedsvæsenet,« siger Else Smith

Ifølge Else Smith er en af de centrale årsager til regeringens vidtgående indgreb, at forebygge et stort antal syge sundhedspersoner, når coronavirus forventes at peake i slutningen af april.

Ingen tid til at tænke i smitteforebyggelse

Lige nu er Danmark lukket ned i et forsøg på at reducere smittespredningen.

Samtidigt arbejder sundhedsvæsenet på højtryk for at skabe tilstrækkelig med kapacitet til den virkelighed, vi i værste tilfælde kan forvente om et par uger:

»Lige nu går alt ud på at få os gearet til at kunne tage imod patienterne og få skabt overblik over, hvad vi har til rådighed af respiratorer, fysiske plads, medicin, og hvad vi kan få af folk til at kunne passe patienterne,« skriver Arash Afshari, overlæge på Anæstesi- og operationsklinikken på Rigshospitalet i en mailudveksling med Dagens Medicin

Arash Afshari er en blandt mange, der er med til at forberede beredskabet af intensiv-kapaciteten på Rigshospitalet, og han arbejder sammen med det øvrige personalet i døgndrift for at skabe overblik over kapaciteten. Det enorme forberedelsesarbejde lægger beslag på ressourcerne og gør det svært at skabe en koordineret indsats omkring smitteforebyggelse af personalet:

»Jeg tror simpelthen ikke, at vi er nået dertil, hvor vi tænker på det. Hånden på hjertet. Vi ved fra Italien, at ca 5% af sundhedspersonalet formentlig til enhver tid er syge af COVID19, men det er meget svært at få tal på det lige nu.«

Ledelsen er på sagen

Arash Ashari fortæller, at ledelsen på Rigshospitalet gør de ansatte opmærksomme på at forebygge coronasmitte:

»I forhold til personalesikkerhed er der sendt masser af plancher ud og VIP’er på intranettet og anmodning om at folk læser dem, men en koordineret oplæring har vi ikke haft tid til endnu,« skriver han og fortsætter:

»I hvert fald ikke noget jeg har hørt om.«

Arash Ashari skriver, at udfordringen med at forebygge smitte bliver endnu større, når sundhedsvæsenet begynder at udvide kapaciteten med de mange frivillige, der har meldt sig under fanerne.

»Det bliver endnu mere udfordret, hvis/når vi skal tage frivillige og studerende ind og hjælpe os særligt, fordi man grundet isolationsregler ikke kan arbejde så mange timer ad gangen og må skifte personale løbende,« skriver han.

Op mod 20 pct smittede sundhedspersoner

Smitten af sundhedspersoner udgør også en anden fare: Personalet kan nemlig give virus videre til de sårbare patienter og borgere, de skal tage sig af. Et muligt eksempel på det har man måske allerede set i Aarhus Kommune, hvor en ansat blev testet positiv for coronavirus. Efterfølgende blev to beboere testet positiv. Den ene er senere død.

I Italien udgør sundhedspersonerne i gennemsnit 8,7 pct. af de smittede i landet. I mindre grupper af sundhedspersonale kan det tal dog være langt større, viser en helt ny analyse i The Lancet:

»Professionelle inden for sundhedsvæsenet har arbejdet dag og nat siden 20. februar, og i den proces er omkring 20% ​​(n = 350) blevet inficeret, og nogle er døde,« står der bl.a. i analysen.

Sidstnævnte underbygges af det internationale sundhedsmedie Medscape.com, der melder om, at en 67-årig italiensk læge er død efter at være blevet smittet med coronavirus. Dødsfaldet er bekræftet af den europæiske forening af praktiserende læger, UEMO.

De to professorer, der står bag analysen i The Lancet, skriver, at de har lavet den for at »hjælpe politiske ledere og sundhedsmyndigheder med at afsætte tilstrækkelige ressourcer, inklusive personale, senge og intensivpleje, til at styre situationen i de næste par dage og uger.«

Heunicke: »Det er meget alvorligt«

Dagens Medicin spurgte Magnus Heunicke (S), hvordan han vil forebygge, at store dele af vores sundhedspersonale – ligesom det skete i Italien – bliver lagt ned med coronavirus.

Ifølge tal fra de italienske myndigheder er 8 pct af de smittede sundhedspersoner. Læger, sygeplejersker og sosu’er er en mangelvare i sundhedsvæsenet, og det er samtidig dem, der har kontakt med de mest udsatte i vores samfund. Hvad gør I helt konkret for at forebygge en lignende andel af smitte de kommende uger på plejehjem og hospitaler i Danmark?

»Det er rigtigt. Vi kommer ikke til at kunne undgå, der er smitte, og vi har også haft eksempler på smitte på afdelinger. Det er meget alvorligt. Vi risikerer både, at patienter bliver smittet, og samtidigt har vi kritisk brug for vores sundhedsmedarbejdere. Der pågår lige nu en vurdering af vores retningslinjer for testning af sundhedspersonale med det henblik at teste flere,« siger Magnus Heunicke.

Han fortsætter sin besvarelse af spørgsmålet:

»Jeg kan desværre bekræfte tallene fra Italien. Jeg har lige været til møde med de italienske ministre. Situationen i Italien er på det niveau, at de stadigvæk siger til os, ‘der skal gøres alt det I overhovedet kan’«

Dagens Medicin ville gerne have stillet spørgsmålet til Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, men han var ikke til stede ved pressemødet.