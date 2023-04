Coronageneralen, der har ført Danmark igennem en pandemi og gik forrest, uanset om det var i kampagner målrettet unge på sociale medier eller om at vise god teknik til på- og aftagning af mundbind, har snart stået i spidsen for tropperne for sidste gang. Søren Brostrøm stopper som direktør i Sundhedsstyrelsen til efteråret, hvor hans åremålsansættelse udløber. Åremålsansættelsen kan ikke forlænges, og stillingen som direktør i Sundhedsstyrelsen skal derfor slås op. Sundhedsstyrelsen meddeler, at Søren Brostrøm ikke har tænkt sig...