Danskere over 65 år og sårbare grupper har fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 haft mulighed for at blive vaccineret gratis mod influenza og COVID-19. Jeg ville gerne have været en del af sæsonvaccinationen i år, og jeg kan fornemme på vores patienter, at de har det på samme måde Niels Dreisler, praktiserende læge, Brøndby Dermed er tiden nu kommet til at gøre status over indsatsen, og umiddelbart er der ikke meget, som tyder på, at vaccinetrætheden har...