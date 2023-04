Som et af få lande valgte Danmark at opretholde screeningsundersøgelser for kræftsygdomme under COVID-19-pandemien. Og en undersøgelse viser nu, at pandemi og efterfølgende lockdown i sundhedsvæsenet kun betød et kortvarigt fald i screeningsaktiviteten. Læge og ph.d.-studerende Mette Hartmann Nonboe, Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing Falster Sygehus, står bag undersøgelsen. Erindringsbreve havde effekt Mette Hartmann Nonboe skelner mellem aktiviteten for brystkræftscreening og aktiviteten for screening for livmoderhalskræft, hvor deltagelsen også forud for pandemien var faldende. »For brystkræft skete der et fald...