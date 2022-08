Blodinfektion med specifikke typer bakterier kommer med øget risiko for tarmkræft

Dansk studie viser, at en blodinfektion med flere forskellige former for bakterier, der typisk lever i tarmene, kommer med op til 20 pct. risiko for senere at få konstateret tarmkræft. Studiet lægger ifølge forsker op til, at personer med de specifikke blodinfektioner undersøges for tarmkræft.