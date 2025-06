Resultaterne af et stort randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret fase 3 studie med næsten 1500 børn i 5-11-års alderen med bekræftet husstøvmideallergi, har nu udvidet gruppen af danske børn, der kan få behandling med sublingual allergen immunterapi (SLIT). Studiet blev offentliggjort i november 2024, og bekræftede effekt og sikkerhed ved brug af SLIT allerede fra femårsalderen. Hvor behandlingen tidligere først kunne gives fra 12-års alderen, kan den nu gives allerede fra 5-års alderen. Studiet viste, at de aktivt behandlede børn opnåede...