Patienter med medfødt sygdom i de røde blodceller klarer sig ringere end resten af befolkningen.

De har højere sygdomsbyrde og øget dødelighed.

Nu sætter et nyt studie tal på, hvordan den øgede dødelighed har set ud blandt denne gruppe danskere i perioden fra 1980 til 2021.

Læs Dagens Medicins dækning af årets EHA her.

Tallene viser, hvordan det går patientgruppen som helhed, og hvordan det går personer med hver af de forskellige sygdomme.

Ifølge en af forskerne bag studiet viser tallene, at der er en markant overdødelighed hos personer med medfødt sygdom i de røde blodceller, men at tallene faktisk også er som forventet.

»Vi ved godt, at denne gruppe har en overdødelighed, men det er alligevel godt at få sat tal på. Der er meget lidt dansk evidens for disse sygdomme, og derfor begynder vi at tegne et billede af, hvordan det ser ud for patienterne. Det er især interessant i disse år, hvor der bliver udviklet nogle nye geneterapier,« fortæller ph.d.-studerende Dana Lawrie fra Forskningsenheden for Hæmatologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Dana Lawrie har netop præsenteret forskningsresultatet på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA).

Ofte patienter med anden etnisk oprindelse

Når vi taler om medfødte sygdomme i de røde blodceller, taler vi om sygdomme som seglcelleanæmi, alfa-thalassæmi, beta-thalassæmi og hereditær sfærocytose.

Med sin forskning ønskede Dana Lawrie at belyse, hvordan det ser ud med dødeligheden blandt disse grupper af patienter sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Nuvel, når det kommer til personer med medfødt sygdom i de røde blodceller, er langt størstedelen med anden etnisk baggrund end vestlig.

Denne del af danskerne har i forvejen nogle socioøkonomiske udfordringer sammenlignet med personer med vestlig oprindelse.

»Derfor har vi at gøre med en gruppe personer, der muligvis har en dobbelt sundhedsbyrde med både sygdom og indvandrerstatus. For mange personer med disse sygdomme gælder det desuden, at hvis de ikke modtager behandling, dør de, inden de fylder fem år, så vi ville gerne vide, hvad det betyder for deres dødelighed, at de modtager behandling i et dansk sundhedssystem,« forklarer Dana Lawrie.

Undersøgte data over 40 år

I studiet indhentede forskerne data på alle personer med medfødt sygdom i de røde blodceller i perioden fra 1980 til 2021.

Det er nogle patientgrupper, der ikke klarer sig så godt, men som måske vil klare sig bedre i fremtiden, hvis de kan få adgang til bedre behandlinger Dana Lawrie, ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Data fik forskerne fra flere danske sundhedsregistre samt fra Dansk Center for Røde Blodceller.

Forskerne matchede 1:40 personer med medfødt sygdom i de røde blodceller med personer fra baggrundsbefolkningen med samme alder og køn.

Herefter var det blot et spørgsmål om at undersøge, om der inden for syv forskellige sygdomskategorier var forskel i dødeligheden mellem personer med sygdommene og baggrundsbefolkningen.

De syv sygdomsområder var:

Alfa-thalassæmi, beta-thalassæmi, seglcelleanæmi, andre medfødte sygdomme i de røde blodceller, hereditær sfæroctyose, dårligt definerede sygdomme og helt overordnet.

Markant øget dødelighed

Resultatet af undersøgelsen viser, at der er en signifikant og markant overdødelighed blandt personer med medfødt sygdom i de røde blodceller.

Det gælder både generelt og inden for hver sygdom.

Helt overordnet var risikoen (hazardratioen) for dødeligheden 2,7 gange højere.

For hver af de undersøgte sygdomsområder var dødeligheden også forøget:

Alfa-thalassæmi (hazardratioen var 1,3 gange forøget), beta-thalassæmi (2,8), seglcelleanæmi (3,0), andre medfødte sygdomme i de røde blodceller (2,7), hereditært sfæroctyose (1,8) og dårligt definerede sygdomme (2,9).

Forskerne undersøgte også, om det at være bærer af generne for medfødt sygdom i de røde blodceller, men ikke have den udtrykt, ligeledes var associeret med øget dødelighed, men det fandt de ikke.

»Vi får med denne undersøgelse et overblik over de patienter, hvor overdødeligheden er størst, og hvor der kan være brug for yderligere tiltag for at bringe dødeligheden ned. Det er nogle patientgrupper, der ikke klarer sig så godt, men som måske vil klare sig bedre i fremtiden, hvis de kan få adgang til bedre behandlinger,« siger Dana Lawrie.

