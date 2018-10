Nyt studie viser, at immunterapi også er sikkert at benytte til kræftpatienter, som er smittet med HIV-virus.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Immunterapi har revolutioneret behandlingen af kræft, men hidtil har det ikke været undersøgt, om behandlingsformen er sikker til HIV-smittede patienter, hvor immunforsvaret allerede er hårdt belastet. Et nyt studie peger dog på, at HIV-patienter umiddelbart sagtens kan behandles med PD-1-/PD-L-1 immun-checkpoint-hæmmere for kræft – en sygdom, der for nuværende er en af hovedårsagerne til dødsfald […]