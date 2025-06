Patienter med hjertesvigt bør ifølge guidelines behandles med blandt andet ARNi (angiotensin receptor-neprilysin-hæmmere) og SGLT2-hæmmere (sodium-glukose transport Protein 2). Sådan har det været siden 2016 for ARNi og siden 2021 for SGLT2-hæmmerne. Men selvom mange danskere med hjertesvigt behandles med de to lægemidler, er adgangen til dem ikke ens for alle. Det viser et nyt studie, der har identificeret en række faktorer med betydning for sandsynligheden for at komme i behandling med det, som de kliniske guidelines anbefaler. Blandt andet...