Rigtig mange patienter med hæmatologisk kræft oplever en overvældende træthed, der for en del ender med at være livskvalitetsnedsættende.

Mange patienter føler sig heller ikke tilstrækkeligt hjulpet med trætheden af de tilbud, der eksisterer i sundhedssystemet i dag.

Inden for de seneste år har flere studier undersøgt behandling af træthed med methylphenidat hos onkologiske patienter, men resultaterne har været blandede og effekterne marginale.

Nu viser et dansk studie (MICRO) til gengæld, at behandlingen med methylphenidat klinisk signifikant og relevant kan afhjælpe træthed hos patienter med hæmatologisk kræft.

De spændende danske resultater er netop præsenteret på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA).

»Det er et resultat, som vi er meget glade for, fordi der i dag ikke findes noget medicinsk tilbud til patienter, som i forbindelse med hæmatologisk kræft oplever voldsom træthed. I methylphenidat har vi et lægemiddel, som vi kender særdeles godt i forvejen, og som øjensynligt virker godt til netop disse patienter,« fortæller en af forskerne bag studiet, klinisk professor Henrik Frederiksen fra Syddansk Universitet og Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Henrik Frederiksen var fra 2017 til 2022 formand for Dansk Hæmatologisk Selskab og har siden 2022 været formand for Danish Comprehensive Cancer Centers faglige udvalg.

152 danskere med i studie

I MICRO-studiet deltog 152 patienter med hæmatologisk kræft.

Patienterne var blevet diagnosticeret med en bred vifte af kræftformer fra CLL og MPN til myelomatose.

Vi har andre muligheder for at hjælpe vores patienter, bare ikke med et lægemiddel, så det vil være rigtig godt, hvis kan få én ting mere i værktøjskassen Henrik Frederiksen, klinisk professor, Syddansk Universitet

Patienterne oplevede desuden overvældende træthed.

Patienterne blev i studiet randomiseret til behandling med methylphenidat eller placebo i seks uger, hvorefter der blev byttet rundt på behandlingen, så dem, der havde modtaget methylphenidat de første seks uger, i de efterfølgende seks uger modtog placebo og omvendt.

Før forsøget og undervejs besvarede forsøgsdeltagerne et spørgeskema for træthed, FACIT-F, der måler træthed på en skala fra 0 til 52, hvor 0 er mest muligt træt, mens 52 er ingen træthed.

I skemaet indgår også spørgsmål om antallet af vågne timer, søvnkvalitet m.m.

Klinisk relevant effekt

Resultatet af undersøgelsen afslørede, at methylphenidat formentlig er et godt bud på et lægemiddel, der kan afhjælpe træthed hos patienter med hæmatologisk kræft.

Fra et udgangspunkt på mellem 22 og 23 på FACIT-F steg scoren med omkring fire point ved behandlingen med placebo og ni point ved behandling med methylphenidat.

Henrik Frederiksen fortæller, at en stigning på tre til seks point karakteriseres som klinisk relevant, og at stigningen derfor er noget, som patienterne kan mærke.

Som i andre kliniske studier havde ikke alle deltagere en tilstrækkelig effekt, og få stoppede behandlingen på grund af allerede kendte bivirkninger – typisk mundtørhed og kvalme.

»Vi er rigtig glade for disse resultater. Nu skal vi publicere dem, og så vil det være op til fagspecialisterne inden for området at tygge på dem og finde ud af, om methylphenidat skal være en del af behandlingen til patienter med hæmatologisk kræft, når de oplever livskvalitetsnedsættende træthed. Jeg vil på baggrund af vores resultater konkludere, at det kan methylphenidat godt være, i og med der i øjeblikket er et udækket behov. Vi har andre muligheder for at hjælpe vores patienter, bare ikke med et lægemiddel, så det vil være rigtig godt, hvis kan få én ting mere i værktøjskassen,« siger han.

