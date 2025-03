En tværfaglig gruppe bestående af kemikere, mikrobiologer og infektionsmedicinere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har udviklet en ny måde at indgive lægemidler på, som ser ud til at kunne øge effekten af antibiotika, reducere dens toksicitet, og samtidig igen gøre resistente bakterier følsomme for behandling med antibiotika.

Den tværfaglige gruppe har designet, syntetiseret og testet en række nye antibiotika-lægemiddelkandidater. I de første, og hidtil mest lovende lægemiddelkandidater, bruges det almindelige antibiotikum vancomycin som en ‘rambuk’ til at levere det meget mere potente antibiotikum mytomycin C, som også anvendes som et kræftlægemiddel.

Ved at bruge denne kombination af stoffer har forskerne designet et molekyle, som er i stand til at binde sig på overfladen af bakterier som stafylokokker og enterokokker, forklarer professor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet Lars Østergaard, der også er konst. cheflæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

»Vores første resultater peger på, at vi med denne nye tilgang til lægemiddeldesign har fået en lovende ny tilgang til at tackle kroniske og resistente bakterielle infektioner, som kan øge aktiviteten af antibiotika, og gøre det muligt at anvende det i væsentligt lavere doser, end ikke-målrettede midler. Det har samtidig potentialet til at reducere lægemidlernes toksicitet, og vende antibiotikaresistens,« siger Lars Østergaard.

De foreløbige resultater er så lovende, at Innovationsfonden har bevilget 1,5 mio. kr. – fondens maksimale støttebeløb – til at fortsætte udviklingsarbejdet.

»Innovationsfondens bevilling er en blåstempling af vores projekt, som fremadrettet har kæmpe betydning at få,« siger Lars Østergaard.

Globalt problem

Udgangspunktet for projektet i Aarhus var en vision om at tage fat på de største behandlingsmæssige udfordringer inden for infektionsmedicin. Inden for sygdomme som HIV, hepatitis og cystisk fibrose er der de senere årtier sket betydelige behandlingsmæssige fremskridt, og effektive COVID-19 vacciner blev med store investeringer udviklet på rekordtid.

De foreløbige resultater er meget lovende. Hvis det lykkes at komme i mål med udviklingsarbejdet, og det kan redde liv, er det en helt ny teknologi og ikke bare en ny type antibiotika Lars Østergaard, konst. cheflæge, Aarhus Universitetshospital

»Resistensproblematikken er derimod kommet snigende og har derfor ikke fået samme opmærksomhed. Men det forandrer ikke ved, at antibiotikaresistente og tolerante bakterier er en stigende, kritisk global sundhedsudfordring. I takt med at forekomsten af resistens fortsætter med at stige, bliver det stadig mere klart, at vi har brug for at udvikle nye måder at reducere spredningen af resistente bakterier og nye måder til at dræbe allerede resistente bakterier på,« siger Lars Østergaard.

Et konkret område, som den tværfaglige gruppe fra Aarhus har fokuseret på, er de infektioner, som kan opstå på overfladen af implantater. Bakterier kan i sjældne tilfælde hæfte sig på overfladen af implantater og danne en beskyttende ‘biofilm’-koloni. Det er bakterier, som er svære at behandle, fordi de eksisterende typer antibiotika ikke kan udrydde infektionen.

Patienterne skal i langvarig eller livslang behandling, hvorfor der er stor risiko for, at bakterierne bliver multiresistente. Hvis infektionen opstår på f.eks. knæ- eller hofteimplantater, kan den eneste måde at fjerne infektionen effektivt på være at fjerne implantatet. Men er der tale om karproteser i f.eks. aorta, er det ikke muligt.

»På verdensplan rammer det kun en mindre del af patienterne, men hvis det ikke er muligt at fjerne implantatet, kan dødeligheden være op til 50 pct. inden for to år,« forklarer Lars Østergaard.

Har søgt om patent

Problemerne for de patienter, der har fået et implantat, opstår på grund af langsomt voksende bakterier i biofilmen på implantaternes overflade, såkaldte ‘persisterbakterier’, som ikke reagerer på behandling med de nuværende typer antibiotika.

»Ved at udnytte målrettet levering kan vi bruge meget potente typer af antibiotika, som ellers ville være toksiske til klinisk brug. Vores forskning har vist, at disse nye typer antibiotika er unikt effektive mod både aktive bakterier og persister-bakterier,« siger Lars Østergaard.

Forskergruppen bag projektet har nu søgt om patentering af den tilgang til lægemiddeldesign og af molekylet.

»Processen er fortsat i et tidligt stadie, men de foreløbige resultater er meget lovende. Hvis det lykkes at komme i mål med udviklingsarbejdet, og det kan redde liv, er det en helt ny teknologi og ikke bare en ny type antibiotika. Med bevillingen fra Innovationsfonden har vi nu fået et år til at speede processen op, og er allerede i gang med dyreforsøg, hvor vi undersøger effekt, sikkerhed og lægemiddelkoncentrationer på mus og rotter, som har fået inficerede proteser indopereret,« siger Lars Østergaard, der forventer at have yderligere resultater klar i slutningen af året.

Denne artikel blev oprindeligt bragt på vores søstermedie Dagens Pharma.