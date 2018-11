Sygehuse med flest operationer for bugspytkirtelkræft klarer sig bedst

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De fire hospitaler, der opererer patienter for kræft i bugspytkirtlen, har et meget forskelligt volumen. Og jo flere, de opererer, desto færre dør. Det er hovedkonklusionerne på et registerstudie, som forskere ved bl.a. Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse har gennemført – et studie, som Kasper Wennervaldt som ph.d.-studerende og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse har været primus […]