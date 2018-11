Studie om bugspytkirtelkræft revses for at rumme forkerte tal

Et studie, der tyder på at øget volumen giver en bedre overlevelse for patienter med bugspytkirtelkræft, er ifølge en ledende overlæge Lone Susanne Jensen fra AUH forældet og rummer forkerte tal. I stedet for at hænge sig i studiet burde alle fokusere på at fortsætte og styrke samarbejdet mellem centrene, mener hun.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forældet, mangelfuldt og forkert. Sådan lyder Lone Susanne Jensens dom over det studie, som danske forskere for nylig har offentliggjort i Ugeskrift for Læger – et studie, der tyder på, at et større volumen af patienter inden for bugspytkirtelkræft-kirurgi giver en lavere dødelighed. Som ledende overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, har hun gennem […]