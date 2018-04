Risikoen for at udvikle kræft er mere end tre gange så høj det første halve år efter en akut blodprop i benet. Årsagen er sandsynligvis uerkendt kræftsygdom, som forårsager den arterielle blodprop i benet, mener forfatteren bag et nyt dansk registerstudie.

Risikoen for at udvikle kræft er mere end tredoblet det første halve år efter akut blodprop i benet. Det viser et registerstudie, som læge og ph.d. Jens Sundbøll, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, har stået i spidsen for. Studiet er netop publiceret i tidsskriftet Circulation.

»Det er især, men ikke kun de rygningsrelaterede kræftformer, der viser sig i tiden efter den arterielle blodprop. Risikoen er højest for lunge- og bugspytkirtelkræft, som begge relaterer sig til rygning, men også andre former som tyktarmskræft, brystkræft og leukæmi er overrepræsenteret,« siger Jens Sundbøll i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at den forøgede kræftrisiko er vedvarende, men klinger af med tiden. Hvor risikoen de første seks måneder er mere end tredoblet i forhold til en rask kontrolgruppe, falder risikoen det kommende halve år til 40 pct. forøget risiko. Efter det første år efter blodproppen, er der en vedvarende 15 pct. forøget risiko for at udvikle kræft.

Jens Sundbølls registerstudie ”Risk and Prognosis of Cancer after Lower Limb Arterial Thrombosis” er lavet med udgangspunkt i data fra de 6.600 danskere, der i perioden 1994-2013 fik stillet diagnosen arteriel blodprop i benet. 772 af dem fik i løbet af den 20-årige periode konstateret kræftsygdom.

Studiet er lavet ved at sammenligne antal kræfttilfælde hos patienter med arteriel blodprop i benet med antal kræfttilfælde i den generelle befolkning. Data fra Landspatientregistret blev brugt til at identificere patienter med blodprop, og Cancerregistret blev anvendt til at følge patienterne for udvikling af cancer.

Ifølge Jens Sundbøll er undersøgelsen baseret på et af verdens største datamaterialer for arterielle blodpropper i benene, og det er første gang, sammenhængen med cancer undersøges.

‘Hønen eller ægget’?

Det er i forskningslitteraturen velbeskrevet, at kræftpatienter har forøget risiko for blodpropper. Derfor mener Jens Sundbøll, at det er relevant at spørge, om det er den aktive, men endnu uerkendte kræftsygdom, som forårsager den arterielle blodprop i benet, eller om blodproppen skubber til en cancer, der måske ligger latent i kroppen.

»Vi ved, at blodplader og koagulationsfaktorer ændrer sig hos kræftpatienter, og at blodet har større tendens til at størkne og klumpe sig sammen. Det er derfor sandsynligt, at en uopdaget cancer ’giver sig til kende’ gennem en arteriel blodprop i benet. Ligeledes kan man forestille sig, at en uopdaget cancer, der sidder i nærheden af arterierne i benet, vokser ind i arterierne og sender blodpropper ned i benet,« siger Jens Sundbøll.

Han peger på, at indlæggelsen i forbindelse med den arterielle blodprop er en oplagt mulighed for at spørge ind til tidlige tegn på de forskellige kræftsygdomme, som de arterielle blodpropper nu viser sig at være markør for:

»Alle ved, at tidlig behandling er afgørende for prognosen ved en lang række kræftsygdomme, og vores fund viser, at en arteriel blodprop i benet er associeret med en øget risiko for cancer i samme grad som dyb venøs blodprop i benet – både absolut og relativt set. Det er et vigtigt fund, man som kliniker skal integrere i sine overvejelser,« siger Jens Sundbøll.

Han mener derfor, at det vil være oplagt at screene disse patienter for en mulig kræftsygdom.

»Indlæggelsen for arteriel blodprop er en oplagt mulighed for at foretage en opportunistisk screening for cancer. Det mener jeg, at man i klinikken bør overveje med afsæt i de nye data, præcis som det gøres for patienter, som indlægges med dyb venøs blodprop i benet,« siger Jens Sundbøll i pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet.

Circulation, online: Risk and Prognosis of Cancer After Lower Limb Arterial Thrombosis