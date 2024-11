Beæret, ydmyg og glad. Det var Birgitte Klindt Poulsens reaktion, da hun blev spurgt, om hun ville være forperson for Medicinrådet fra 1. februar næste år. »Jeg vidste, at det var en potentiel mulighed, i og med at jeg er næstforperson nu. Men derfor er der aldrig noget, som er sikkert.« Jeg håber, at vi kan åbne os lidt mere op for patienterne, mine kolleger ude i den kliniske verden og lægemiddelindustrien. Så vi er mere transparente i forhold til,...