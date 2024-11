Efter næsten et årti med prioritering af lægemidler i spidsen for Medicinrådet stopper Jørgen Schøler Kristensen som formand ved udgangen af januar næste år. Sammen med Steen Werner Hansen, der stoppede som formand ved udgangen af 2023, har han været med til at opbygge Medicinrådet og lægge rådets strategiske linje helt fra begyndelsen. »Det er helt specielt at sige farvel til noget, der har varet i så mange år. Det er mange år med prioritering af lægemidler i Danmark. På...