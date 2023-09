Marie Høgh Andersen kommer fra en stilling som forsknings- og udviklingschef i Dansk Institut mod Tortur, og har tidligere arbejdet som klinisk psykolog, forsker og leder. Det er med en god portion erfaring i bagagen, at hun 1. oktober starter som leder af Rigshospitalets Afdeling for Krisepsykologi. Noget Jannick Brennum, centerdirektør i Neurocentret, er svært begejstret for: »Jeg er meget glad for, at vi har kunnet tiltrække så erfaren en profil som Marie. Hun har en solid indsigt i det...