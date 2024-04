Ny chefsygeplejerske på to afdelinger på Sygehus Lillebælt

Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus under Lillebælt sygehus, får nu glæde af Louise Brix Sønderup, som er ny chefsygeplejerske for de to afdelinger. »Jeg er meget stolt over og glad for at have fået jobbet, og jeg går ydmygt til opgaven,« siger Louise Brix Sønderup.