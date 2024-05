Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet får snart en ny cheflæge. 1. august tiltræder Line Lunde Larsen stillingen og stopper dermed som cheflæge på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. »For mig er pejlemærket, at vi altid skal udvikle og forbedre de neurologiske patientforløb med patienten og de pårørende i centrum. Samtidig skal vi have fokus på sammenhængen mellem vores tilbud og de tilgængelige ressourcer. Forskning og uddannelse bidrager...