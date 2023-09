Medicinrådet har fundet en afløser til formand Steen Werner Hansen, som stopper i rådet ved årsskiftet. Det bliver 54-årige Birgitte Klindt Poulsen, cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital, som tager over. Birgitte Klindt Poulsen bliver næstformand. Det betyder derfor, at Medicinrådet fremover kun kommer til at have en formand, Jørgen Schøler Kristensen. Han glæder sig over, at Birgitte Klindt Poulsen har sagt ja til at blive en del af formandskabet. »Hun har en stærk farmakologisk baggrund og meget...