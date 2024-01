Der er udskiftning i Medicinrådet, som har fået to nye medlemmer. Det er Zandra Nymand Ennis og Tonny Studsgaard Petersen, som begge er kliniske farmakologer. Det skriver Medicinrådet i en pressemeddelelse. Der var to pladser ledige, efter at Hanne Rolighed Christensen stoppede i rådet 1. januar 2024, hvor Birgitte Klindt Poulsen samtidig begyndte i sin nye rolle som næstformand for rådet. Tonny Studsgaard Petersen og Zandra Nymand Ennis er begge blevet udpeget af landets fem regioner i fællesskab. Tonny Studsgaard...