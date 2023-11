Christina Sølvsteen Lunde er tiltrådt som ny chefsygeplejerskepå Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi på Rigshospitalet. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Det er ikke første gang, Christina Sølvsteen Lunde sætter sine fødder som ansat på Rigshospitalet. For godt 10 år siden var hun med til at opbygge et semiintensivt afsnit i Center for Kræft og Organsygdomme. Siden har hun været oversygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, ansvarlig for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje og senest leder af sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Og...