Ny læge i almen praksis vil pessimismen til livs

Praktiserende læge Thilde Sangild Villemann har købt to 0-ydernumre af Region Midtjylland og slår til august dørene op til sin praksis i Herning. Flere kolleger har advaret hende mod den store arbejdsbyrde, men det har ikke fået den unge læge til at miste modet – tværtimod. Pessimisme kommer man ingen steder med, lyder det.

»Der er mange, der har sagt til mig, at det er umuligt – at jeg kommer til at arbejde mig selv halvt ihjel. Jeg må indrømme, at jo flere gange jeg hører den slags, jo mere får jeg lyst og styrke til at vise, at jeg godt kan!« Thilde Sangild Villemann går rundt i de […]