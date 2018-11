78-årig praksislæge udskød pension for at finde en afløser – nu opgiver han

78-årige Luciano Stievano er bekymret for sine patienters fremtid, når han lige straks går på pension. For han har ikke kunnet finde en arvtager til sin praksis. Det var langtfra sådan, han havde forestillet sig at takke af. Gennem mere end 30 år har han oplevet almen praksis indefra, og hvordan der er kommet flere opgaver, mere kontrol og alt for mange patienter pr. læge. Det går ud over både kvaliteten og arbejdsglæden, siger han.