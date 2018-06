Moderne sololæge: Regeringen glemmer os

I 2030 skal ni ud af ti praktiserende læger sidde i en flermandspraksis, lyder et af udviklingsmålene i regeringens udspil for fremtidens almen praksis. Det får sololæge Jette Willendrup til at føle sig overset og misforstået. »Udfordringen består i at forbedre rammerne, ikke ændre måden vi driver praksis på‚« siger hun.