Manglen på praktiserende læger stiger, men på Københavns Universitet er de medicinstuderende færre dage ude i almen praksis end tidligere. Et stort problem, lyder det fra flere af afdelingens ansatte. Mødet med virkeligheden er nemlig i høj grad afgørende for de studerendes senere valg af speciale.

Korte studieophold i almen praksis spænder ben for lægedækningen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På landets største medicinstudium er det kliniske ophold i almen praksis skrumpet ind. Hvor de studerende i 2008 havde ti dage til at lære virkelighedens almen praksis at kende, er opholdet i dag barberet ned til otte dage. Reduktionen af fagets udbredelse får en række undervisere fra Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet (KU) […]