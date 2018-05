Praksislægen og kommunaldirektøren går samarbejdet efter i sømmene

Alle snakker om de besværlige sektorovergange. Men hvor slemt er det egentlig? Og hvad kan gøres bedre? Vi har sat praksislægen over for kommunaldirektøren – og det går ikke stille for sig. Der står gnister mellem Roar Maagaard og Hosea Dutschke. Heldigvis er der et stort glimt i øjet på dem begge.