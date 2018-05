Fælles indsats fik lægerne tilbage til Tingbjerg

Efter at have stået uden læge i tre år, har borgerne i Tingbjerg atter deres egen praktiserende læge. Et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og PLO har trukket hele to læger til området.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Omkring 6.000 borgere i Tingbjerg har stået uden læge i nærområdet siden 2015. Men efter tre år har et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og PLO haft succes med at tiltrække to læger til den socialt belastede bydel. De to nye læger, Amneh Hawwa og Ruth Ertmann, fortæller, at den store opbakning og et godt team […]